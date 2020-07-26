Великобритания заявила о «российской угрозе» в космосе

Лондон, 26 июля. Власти Великобритании увидели угрозу в испытании российского космического спутника и отметили важность пересмотра внешней политики Соединенного Королевства, пишет The Daily Telegraph.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в колонке издания прокомментировал действия России и Китая в космосе. Он увидел в испытаниях российского спутника «угрозу, которую представляет Россия для нашей национальной безопасности».

«Россия не одинока. Китай также разрабатывает наступательное космическое вооружение, и обе страны наращивают свой потенциал во всем его многообразии», — пишет британский министр.

Это, как считает Уоллес, только подчеркивает важность пересмотра политики во внешнеполитической деятельности, безопасности, обороны и развития, которое сейчас проводит британское правительство.

Как пишет «Вечерняя Москва», председатель комитета по обороне парламента страны Тобиас Элвуд призвал разработать стратегию противодействия угрозе британским спутникам, которая якобы исходит от России. Он убежден, что такие разработки несут угрозу для системы GPS, и потеря GPS помешает навигации.