Ученый рассказал, что нужно есть для сохранения молодости кожи 

Лондон, 26 июля. Продукты, богатые антиоксидантами и минералами, помогут сохранить молодость кожи, а вот от красного мяса лучше отказаться, заявил ученый из Ашеровского института Эдинбургского университета, доктор Рупи Ожла.

Он посоветовал исключить из рациона питания продукты с высоким содержания железа. Прежде всего, нужно отказаться от мяса говядины и баранины. Как пишет РИА Новости, ученый напомнил, что частое употребление в пищу продуктов с высоким содержанием железа может привести к резким возрастным изменениям.

Получение жиров из семян и орехов продлит молодость кожи и укрепит тонус организма.

«Употребление большого количества фруктов и овощей каждый день обеспечит организм множеством растительных веществ, которые балансируют излишние воспалительные процессы, защищают клетки в процессе старения», — сказал ученый.

Ранее американские ученые рассказали, какое молоко поможет сохранить молодость. Биологическое старение организма медленнее у людей, которые предпочитают коровье молоко с низким содержанием жира, считают исследователи Университета Бригама Янга в США. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Американские ученые рассказали, какое молоко поможет сохранить молодость. Ученые под руководством профессора Ларри Такера изучили информацию о 5834 взрослых американцах, которые употребляли либо молоко с низким содержанием жира (жирностью 1% или обезжиренное), либо молоко повышенной жирности (жирностью 2% или 3,25%). При этом 13% испытуемых не пили коровье молоко в принципе.