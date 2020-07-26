Путин обошел на катере парадную линию кораблей в Кронштадте

Санкт-Петербург, 26 июля. Президент России Владимир Путин, который также является верховным главкомом Вооруженных сил страны, на борту катера обошел парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде в рамках празднования дня ВМФ.

Согласно программе парада в Кронштадте, в торжестве будут задействованы 15 субмарин и кораблей, включая атомный подводный ракетоносный крейсер «Орел».

Далее лидер страны будет принимать главный военно-морской парад на Неве в Петербурге. Будут задействованы не только корабли и подлодки, но и боевая техника, самолеты и вертолеты, а также более четырех тысяч военных.