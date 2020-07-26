Ученый объяснил, почему россиянам нужно срочно снизить потребление соли

Москва, 26 июля. Россияне в среднем употребляют 12 грамм соли ежедневно при рекомендуемой ВОЗ и Минздравом норме в 5 грамм, рассказал руководитель научного направления Оптимальное питание «ФИЦ питания и биотехнологии» Александр Батурин. При этом, по его мнению, нужно срочно снизить количество употребляемой соли.

«И это максимум, которым следует ограничить суточное потребление соли. А лучше — снизить еще», — сказал эксперт в интервью «Российской газете».

Чрезмерное употребление соли, сахара, а также насыщенных жиров, по словам ученого, может привести к развитию ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии.

Батурин указал, что одним из главных источников соли, помимо колбасы, является хлеб. В 300 граммах этого продукта содержится около пяти грамм соли, но снизить ее содержание не так-то просто. Дело в том, что соль придает вкус, повышает эластичность клейковины и обеспечивает внешнее качество мучного изделия. Если соли будет недостаточно, то хлеб будет крошиться.

Эксперт также призвал россиян есть не менее 400 граммов овощей и фруктов каждый день. Не стоит забывать о богатых белком продуктах. Например, о говядине, свинине, мясе птицы, молоке, яйцах, бобовых.