Гузеева стала ведущей «Дома-2» за «чаевые»

Москва, 26 июля. Новой ведущей «Дома-2» стала российская актриса Лариса Гузеева. По ее словам, она согласилась принять участие в проекте за хорошие «чаевые». Ранее стало известно, что «Дом-2» объявил кастинг телеведущих.

Как передает «Дом2.ТВ», кроме Ольги Бузовой, Ксении Бородиной, Андрея Черкасова и Влада Кадони шоу потребовался еще один ведущий. СМИ писали, что новый ведущий должен заменить Андрея Черкасова, решившего покинуть проект.

Однако позже он решил остаться, вместо него уволили Антона Беккужева. Известно, что Гузеева будет вести шоу «Бородина против Бузовой», а в командировку на Сейшельские острова отправят Влада Кадони. Организаторы выбрали Гузееву, так как она имеет большой опыт работы на телевидении.

Ранее Гузеева назвала «худшим фильмом всех времен и народов» картину «Соперницы», в которой она исполнила главную роль. Мнением артистка поделилась в соцсети Instagram. Она опубликовала фотографию, на которой ей 30 лет. Актриса рассказала, что на снимке она не позировала, и отметила, что у нее стиснуты зубы.

Одна из пользовательниц под ником @irina.sarkis.92 в комментариях высоко оценила роль сыгравшей байдарочницу в «Соперницах» Гузеевой. Однако артистка высказалась более критично.

Ранее Гузеева подвергла критике очередную участницу шоу «Давай поженимся!». Знаменитости не понравился сюрприз, который невеста приготовила жениху. Девушка предложила своему избраннику необычно «выпустить пар». Молодая пара переоделась в защитные костюмы и принялась швырять друг в друга пирожные.