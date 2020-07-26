Санкт-Петербург, 26 июля. Президент России Владимир Путин прибыл в Кронштадт, где на катере осмотрит корабли перед военно-морским парадом в честь Дня Военно-морского флота.
Глава государства поднялся на катер, на котором он подойдет к парадному строю кораблей в Финском заливе.
Ранее Федеральное агентство новостей рассказало о программе мероприятий в Петербурге и Кронштадте по случаю Дня ВМФ. Главный военно-морской парад начнется в 11.00, наблюдать за парадом, праздничным концертом и салютом можно будет в прямом эфире.
Путин прибыл в Питер, где через пару часов начнется парад ВМФ. Сейчас на катере он осмотрит корабли. pic.twitter.com/V0wG2ioiwq— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) July 26, 2020