Санкт-Петербург, 26 июля. Президент России Владимир Путин прибыл в Кронштадт, где на катере осмотрит корабли перед военно-морским парадом в честь Дня Военно-морского флота.

Глава государства поднялся на катер, на котором он подойдет к парадному строю кораблей в Финском заливе.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало о программе мероприятий в Петербурге и Кронштадте по случаю Дня ВМФ. Главный военно-морской парад начнется в 11.00, наблюдать за парадом, праздничным концертом и салютом можно будет в прямом эфире.