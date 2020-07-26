Москва, 26 июля. Необдуманные действия Киева по отношению к Крыму обернулись для Украины и ее жителей катастрофой, считает обозреватель Новостного агентства «Харьков» Илья Конев.

Шаги украинских властей привели к тому, что Запорожская и Херсонская области могут остаться и без воды, и без электричества. Это результат устроенной радикалами энергетической и водной блокады Крыма. Перекрытие Крымского канала привело к вынужденному отказу от некоторых культур, которые приносили серьезную прибыль.

В Запорожской области до 2014 года работал отдельный блок на АЭС, подающий электроэнергию на полуостров. Сейчас он не работает, что привело к тому, что масса сотрудников остались без работы, а Украина — без дополнительных поступлений в бюджет.

Россия, как считает Конев, прекрасно справляется с проблемами, созданными соседним государством. Она решила проблему и с водой, и с электроэнергией. Например, сначала подключили автономные источники энергии, а затем по дну Черного моря протянули энергомост, а позднее в республике построили новые ТЭС.