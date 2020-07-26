Лазарев заинтриговал фанатов разговором с Варнавой

Москва, 26 июля. Звезда Comedy Club Екатерина Варнава рассмешила своих подписчиков в Instagram новым видео. Внимание пользователей также привлек комментарий певца Сергея Лазарева. На кадрах юмористка испугалась неожиданно подкравшегося к ней партнера по съемкам — Евгения Бороденко.

Девушка выбирает себе что-то в холодильнике. Неожиданно со спины подкрадывается Бороденко и хлопает ее по плечу. Девушка кричит от испуга и уходит из кадра с бутылкой шампанского.

«Суббота. Будьте начеку», — подписала она пост с коротким видео.

«К нашему вчерашнему разговору», — прокомментировал видео Лазарев.

Он добавил к тексту эмодзи в виде пламени и смеющейся рожицы. При этом поклонников заинтриговал комментарий певца, они спросили Варнаву, о чем они с Лазаревым разговаривали.

«А что это за вчерашний разговор?» — поинтересовались фанаты. «Интересно, о чем же он был?» — написали они.

Ранее Варнава побаловала поклонников пикантным снимком. На своей странице в Instagram она опубликовала фото, где на черном фоне запечатлена обнаженной в белоснежном одеяле. Высокая и стройная артистка умело приоткрыла некоторые участки тела, визуально сделав его еще изящнее. Определенную роль сыграл и загар, который выгодно подчеркнул фигуру на фоне одеяла.

Менее чем за час фотография собрала более 25 тысяч лайков. Подписчики признались, что снимок привел их в восторг. Многие заключили, что звезда «божественно хороша», и попросили ее продолжать «жечь» подобным образом.