Умер актер из фильма «Кошмар на улице Вязов»

Москва, 26 июля. Актер Джон Сэксон умер в США в возрасте 83 лет. Отмечается, что он скончался 25 июля от осложнений при пневмонии.

По данным издания The Hollywood Reporter, Сэксон сыграл роли в более чем 200 фильмах. Зрители знают его по ролям в таких картинах, как «Кошмар на улице вязов», «Выход Дракона» с участием Брюса Ли, а также «Аппалуза» с участием Марлона Брандо.

Ранее актер Питер Мейхью, исполнивший роль Чубакки в киносаге «Звездные войны», скончался в США на 75-м году жизни.

Напомним, Мейхью получил мировую известность после того, как сыграл роль инопланетянина Чубакки в оригинальной кинотрилогии Джорджа Лукаса «Звездные войны». Актер получил эту роль во многом из-за собственного внушительного роста, составлявшего 2,2 метра.

Впоследствии Мейхью сыграл Чубакку в фильмах «Звездные войны: Месть ситхов» (2005 г.) и «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015 г.). Во время съемок последнего эпизода саги актер выступил в роли консультанта по исполнению роли Чубакки.