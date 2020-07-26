 Foreign Policy рассказал, как Трамп развалил США

Москва, 26 июля. Подход американского президента Дональда Трампа к решению проблем с пандемией нанес США сильный удар, считают западные журналисты.

Как пишут средства массовой информации, статус США как единственной сверхдержавы оказался под вопросом еще до прихода Дональда Трампа к власти. По данным профессора Гарварда Стивена Уолта, несмотря на то, что Вашингтон и так сам себе нанес целую череду ран, нынешний руководитель страны обрушил репутацию Америки до рекордно низкого уровня.

Как пишет издание Foreign Policy, эксперт объяснил, что именно глава США подтолкнул Иран к ядерной бомбе, провалив как торговую войну с Китаем, так и борьбу с коронавирусом.

«Его единственное значительное достижение на мировой арене — это отказ Великобритании от использования технологий Huawei в создании сетей 5G — что весьма негусто за почти четыре года президентства», — подчеркнул специалист.

Ранее Трамп отметил острый ум российского лидера Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он заявил, что его сопернику на предстоящих выборах президента США Джозефу Байдену нужно пройти тест на когнитивные способности. Американский лидер усомнился, что Байден обладает необходимыми умственными способностями, чтобы занимать пост президента США.

Глава Белого дома отметил, что Байден должен пройти тест и показать людям, что он имеет острый ум. Трамп добавил, что США «имеют дело с людьми, которые сделают очень плохие вещи для страны, если у них будет шанс».

Президент США напомнил, что он уже проходил этот тест и показал хорошие результаты.

Ранее результаты опроса в США, заказчиком которого выступил канал Fox News, показали, что большинство американцев поддерживают будущего кандидата на президентских выборах Джо Байдена. Однако за месяц действующий глава Белого дома Дональд Трамп сократил отставание от потенциального конкурента.