Названа привычка, повышающая риск сердечного приступа

Лондон, 26 июля. Просмотр телевизора более двух часов в день повышает риск возникновения сердечного приступа. К такому выводу пришли ученые из британского центра исследования проблем здоровья Biobank.

Специалисты отмечают, что привычка смотреть телевизор увеличивает риск смерти от сердечного приступа или инсульта. Это связано с тем, что люди много едят и практически обездвижены во время просмотра ТВ. Также телеэкраны излучают синий свет, приводящий к нарушению сна.

Исследователи провели эксперимент с участием 500 тыс. добровольцев в возрасте от 37 до 73 лет, указавший в анкете, сколько времени они тратят на просмотр телевидения. Оказалось, что у тех, кто смотрит ТВ более двух часов в сутки, риск смерти от инфаркта возрастал на 8%.

«Оно (исследование. — Прим. ФАН) подтвердило, что люди, которые смотрят телевизор более двух часов, могли бы отказаться от части этого времени в пользу более длительной прогулки или сна», — резюмирует один из ученых Хамиш Фостер.

Ранее исследователи из австралийского университета Монаш создали препарат, предотвращающий сердечный приступ. Специалисты смоделировали сердечный приступ у лабораторных мышей и выяснили, что на образование тромбоцитов влияет фермент фосфоинозитид-3-киназа класса II. После удаления фермента тромбы перестали образовываться.