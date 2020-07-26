Военный ВСУ продал эстонскому наемнику «лошадиную» дозу наркотиков

Москва, 26 июля. В Интернет попали материалы из телефона подорвавшегося на мине эстонского наемника ВСУ Николая Ильина, на которых запечатлена «лошадиная» доза наркотиков. Снимками поделился военный обозреватель Борис Рожин.

Свой пост он иронично назвал «Профессиональный эстонский медик», делая отсылку на заявления киевских властей о том, что Ильин был не наемником, а якобы мирным медиком.

«Телефон эстонского наемника Миколы Ильина продолжает радовать. В WhatsApp обнаружены переписки и фотографии, посвященные покупке наркотиков покойным «эстонским медиком» у некоего Артура Пенкина», — пишет Рожин.

Военный обозреватель опубликовал многочисленные снимки наркотиков, которые покупал «эстонский медик». Также в его телефоне были обнаружены скриншоты финансовых переводов поставщику запрещенных препаратов. Адресатом денежных операций был наркоторговец Артур Пенкин.

«Для МВД Украины намек — некто Артур Александрович Пенкин системно торгует наркотиками в зоне ООС. Хотя, если дилер заносит долю кому надо, то… Тогда это была «российская агрессия против украинских фармацевтов», — иронично отметил Борис Рожин.

Оказалось, что Артур Пенкин является младшим сержантом ВСУ. Он распространяет запрещенные препараты в 35-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ. Рожин опубликовал фотографии расписания суточных нарядов, в которых «засветилось» имя Пенкина.

Ранее в Интернете появилось видео, в котором показан момент гибели «эстонского медика» ВСУ Николая Ильина под Зайцево в Донбассе. Видеозапись подтверждает, что погибший был наемником, а не медиком, так как у него в руках было оружие. Согласно официальной версии Киева, группа ВСУ якобы хотела забрать тело подорвавшегося на мине сослуживца.