Ванга предрекла России отказ от бумажных денег в 2021 году

Москва, 26 июля. Болгарская провидица Ванга при жизни сделала предсказание на 2021 год. Она заявила, что Россия откажется от бумажных денег, а также станет страной с развитой медициной.

Кроме того, она рассказала о будущем противоборстве мировых держав. Как пишет автор на канале «Непознанный мир» в «Яндекс.Дзен», по мнению Ванги, в 2021 году Россию ждут демографические потери. По ее словам, после них государство сможет быстро восстановиться.

Ванга уточнила, что Россия будет находиться в противостоянии с другими странами. При этом давление со стороны государств только укрепит дух россиян. Ясновидящая добавила, что в 2021 году во всем мире практически перестанут использовать денежные купюры, а уровень здравоохранения значительно вырастет.

Ранее активисты нашли предсказание Ванги о лекарстве от нового типа коронавируса. Его изготовят из кедра российские ученые. На фоне распространения по миру коронавируса люди стали все чаще искать заявления известных предсказателей. По-новому начали прочитывать и предсказания самой почитаемой провидицы Ванги.

В одном из интервью с Вангой активисты обнаружили пророчество о болезни, которая придет из Китая. Теперь, как пишут СМИ, найдено и предупреждение о лекарстве против напасти. По словам Ванги, изготовят его из сибирского кедра. Обнаружившие предсказание активисты уверены, что Ванга говорила именно о COVID-19 и лекарстве от него, которое создадут российские ученые.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса.