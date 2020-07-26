Монтян эмоционально отчитала Зеленского за «прогиб» перед посольством США

Киев, 26 июля. Президенту Украины Владимиру Зеленскому плевать на пылающий Донбасс, но как только посольство США «выразило озабоченность» поджогом дома «антикоррупционера» Виталия Шабунина, марионеточный украинский лидер тут же «прогнулся». Об этом заявила киевский адвокат Татьяна Монтян.

«Шабуньке (Шабунину. — Прим. ФАН) — нашему выдающемуся «антикоррупционеру», подожгли его прекрасный домишко, построенный на земельном участке, который он позабыл внести в декларацию, что вызвало в свое время жуткий скандал», — говорит Монтян.

Она допускает, что дом «антикоррупционера» подожгли его же соратники из-за несправедливой дележки грантов. По ее словам, «цирк» начался, когда дипломаты из посольства США выразили крайнее негодование инцидентом.

«Зельц (Зеленский. — Прим. ФАН) немедленно на это отреагировал просто как по команде. Ты бы так реагировал, когда пылают дома на линии соприкосновения, и пылают регулярно, хотя ты, тварь, обещал остановить войну», — эмоционально высказалась Татьяна Монтян.

Ранее Татьяна Монтян заявила, что украинские националисты воюют со своими же согражданами в Донбассе. По ее словам, Евромайдан изначально затевался ради того, чтобы оторвать Украину от России и наводнить Европу дешевой неквалифицированной рабочей силой для работы на полях и на стройках.