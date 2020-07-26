Депутат Рады заявил, что украинцы находятся в состоянии психоза

Москва, 26 июля. Депутат Верховной рады Украины от партии «За будущее» Тарас Батенко заявил, что украинцы находятся в состоянии психоза, недоверия к власти и депрессии.

«Люди на Украине в психозе, мы в ситуации Великой депрессии и стагнации в стране, поэтому очевидно, что на этом фоне всеобщего психоза могут появляться такие же люди как террорист в Луцке», — цитирует парламентария портал «Политнавигатор».

По словам Батенко, на Украине отмечено недоверие общества почти ко всем органам власти, «более 50% недоверия» к президенту показывают социологи. Кроме того, депутат признал, что «доверие тотально падает» по отношению к Верховной раде и «ниже плинтуса» к премьер-министру Денису Шмыгалю.

Депутат возглавляемой экс-президентом Украины Петром Порошенко партии «Европейская солидарность» заявил, что действующий глава государства Владимир Зеленский, проведя переговоры с террористом в Луцке, фактически легитимизовал подобные действия. По мнению парламентария это может послужить причиной волны терактов на всей территории Украины.

«Когда президент поддается давлению террориста – это свидетельство того, что мы не имеем профессиональной Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел», — подчеркнул депутат.

О захвате в центре Луцка автобуса, в котором, по данным МВД Украины, находились 20 пассажиров стало известно во вторник, 21 июля. В министерстве сообщали, что захватчиком оказался украинец, у которого уже есть две судимости.

Ради освобождения пассажиров Зеленский выполнил требование террориста, произнеся фразу: «Фильм «Земляне» 2005 года смотреть всем». Картина рассказывает о проблемах эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.