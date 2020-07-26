Экс-боевик АТО назвал свой сценарий «быстрого возвращения» Донбасса в Украину

Киев, 26 июля. Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение вместо договоренностей о прекращении огня должны усилить экономическую и гуманитарную блокаду Донбасса, чтобы вынудить эти территории вернуться под контроль Киева. Об этом заявил бывший командир неонацистского подразделения «Азов» Максим Жорин.

«В «Азове» всегда было такое правило: за одного погибшего нашего мы делали так, чтобы было 10 погибших врагов. А в этой ситуации выглядит так, что за погибшего нашего власть делает 10 уступок врагу», — говорит Жорин.

По его словам, Киеву пора начать выставлять свои условия.

«Результатом последних договоренностей является то, что наши военные должны стоять на линии фронта с закрытыми глазами и связанными руками. Как мы дальше будем себя защищать?» — негодует националист.

Жорин считает, что усиление блокады Донбасса поспособствует скорейшему возвращению региона в состав Украины.

«Перестать поставлять электроэнергию, деньги, воду, пенсии, и все остальное», — заявил ультраправый боевик.

Ранее сообщалось, что европейские СМИ начали обращать внимание на разгул неонацизма на Украине. Французское издание AgoraVox недавно опубликовало материал, в котором отмечается, что неонацисты объявили охоту на оппозиционеров, а депутат от правящей партии призвала к стерилизации безработных. Португальское издание Publico обратило внимание на прославление нацистских коллаборационистов в честь годовщины так называемого «Акта провозглашения Украинского государства».