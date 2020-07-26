В ДНР рассказали о склонности военных ВСУ к суициду и агрессии

Донецк, 26 июля. Согласно психологическому тестированию в одной из бригад ВСУ в Донбассе, более 45% боевиков находятся в «зоне риска», из них 60% склонны к суициду и агрессии. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Украинские солдаты и офицеры в неформальных беседах указывают, что моральный подъем и энтузиазм, который прослеживался после Майдана, растрачены, а удобный момент для формирования боеспособных и эффективных Вооруженных сил упущен», — говорит Басурин.

По его словам, военнослужащие всеми силами пытаются избежать попадания на передовую, где в результате оказываются те, кто не имеет связей, образования и денег на взятку.

Басурин сообщил, что военное командование предписало комбригам провести тестирование подчиненных на предмет выявления предрасположенных к суициду и неконтролируемой агрессии на фоне длительной психологической нагрузки. По его данным, военнослужащих с расстройствами собирались отстранить от службы, с последующим увольнением за нарушение воинской дисциплины без гарантированных выплат и соцобеспечения.

«Согласно результатам тестирования, более 45% боевиков находятся в «зоне риска», из них 60% склонны к суициду и агрессии. То есть, после отстранения от службы «неблагонадежных», на позициях никого не останется», — сообщил представитель Народной милиции.

Ранее Эдуард Басурин заявлял, что правительству Украины стоило бы посмотреть в глаза жителям Донбасса, по которым ВСУ ведет обстрелы. По его словам, вооруженные силы ДНР будут давать адекватный ответ на любой огонь со стороны Киева. Он подчеркнул, что ВСУ применяют запрещенную Минскими соглашениями артиллерию.