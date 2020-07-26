В РФ спрогнозировали всплеск школьного буллинга после пандемии

Москва, 26 июля. Из-за невротизации преподавателей после режима самоизоляции с буллингом с их стороны может столкнуться больше школьников, чем обычно. Всплеск негативных последствий пандемии в школах РФ спрогнозировала социальный психолог Наиля Бирарова.

По мнению специалиста, учителя во время пандемии разделились на две группы: одни лишились заработка, другие работали дистанционно и получали зарплату. При этом первые испытали стресс, и могут не справиться с накопившейся агрессией после возвращения к обычной жизни.

«Учитель обычно находится в более сильной позиции перед ребенком. И школьник не может дать взрослому отпор, когда нарушаются его границы. Плохой педагог будет этим пользоваться — срывать гнев, чувство вины за несостоятельность, накопленные за время карантина обиды», — цитирует Бирарову News.ru.

По мнению психолога Натальи Панфиловой, для плохих воспоминаний триггером может послужить поведение некоторых учеников. При этом школьник не обязательно должен быть непоседой и двоечником. Он может оказаться послушным ребенком, но раздражать учителя, к примеру, творческой позицией.

Психологи советуют родителям укреплять отношения с детьми, чтобы вовремя узнать о проблеме и предпринять действия для ее разрешения.

Ранее психолог Елена Новоселова предупредила, что выход на работу после снятия или послабления режима самоизоляции обернется психологическими проблемами для россиян. Специалист предрекает обострение подозрительности, чувства конкуренции, что отразится и на атмосфере в коллективе. В выигрышном положении будут те граждане, которые смогут справиться со своими эмоциями и обладают навыками эмоционального интеллекта — могут распознавать настроение, мотивацию и намерения окружающих.