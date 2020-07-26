Блогер Диденко рассказала о трудном детстве и травле одноклассников

Москва, 26 июля. Блогер Екатерина Диденко призналась, что была объектом травли одноклассников из-за скромных доходов ее семьи и непривлекательной внешности. Соответствующий пост она разместила в Instagram.

«В нашем классе было разделение детей по доходам семьи. Те, у чьих родителей были деньги — считали себя сильными, могли насмехаться, издеваться над другими. У меня не было денег, вдобавок я была некрасивой — следовательно, была в лузерах», — пишет «аптечный ревизорро».

Диденко отмечает, что одна одноклассница до сих пор таит на нее обиду из-за разборок с милицией.

«Из-за того, что у меня порвались колготки, одноклассники окружили, плевали, били по ногам... до тех пор, пока я не села в трамвай. После этого были разборки, милиция…» — вспоминает блогер, ставшая известная благодаря трагедии с сухим льдом.

По словам Екатерины, злость на обидчиков сделала ее только сильнее и научила не обращать внимание на критиков.

«Скажу всем, кто меня не принимал и ненавидел, спасибо! Вы сделали меня такой, какая я есть. Я не оборачиваюсь. Мой путь — только вперед!» — отметила Диденко.

Похоронившая четыре месяца назад своего мужа Екатерина Диденко недавно опубликовала фото с новым ухажером. Напомним, что мужчина погиб на ее дне рождения из-за инцидента с сухим льдом. Судя по всему, Диденко уже успела отойти от утраты и решила наладить личную жизнь. Снимок с новым бойфрендом она опубликовала в Instagram-stories.