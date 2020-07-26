Названы продукты, которые помогают сохранить молодость кожи

Лондон, 26 июля. Здоровье и молодость кожи можно продлить, если следить за здоровьем всего организма, приводит слова доктора Эдинбургского университета Рупи Ауйлы британское издание The Sun.

Рупи Ауйла, автор бестселлера «Докторская кухня» (The Doctor’s Kitchen) советует есть больше овощей и фруктов, чтобы получать полезные вещества, которые защищают клетки кожи от старения. По словам ученого, восстановлению организма способствует пища с высоким содержанием антиоксидантов, коллагена и минералов.

«Все это сводится к моим принципам здорового питания: в основном растения, качественные жиры (орехи и семена), употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки и цельных свежих продуктов», — отмечает доктор.

Он подчеркнул, что богатая железом пища, такая как красное мясо, провоцирует преждевременное старение кожи.

Ранее испанские диетологи составили перечень из шести продуктов, которые способствуют «вечной молодости». По их словам, некоторые продукты способны замедлять старение клеток организма. Ученые подчеркивают, что такими продуктами являются фрукты, овощи, натуральный йогурт, кефир, орехи и бобовые. Диетологи также советуют есть салаты с оливковым маслом и цельное зерно.

Ученые из Сибирского федерального университета (СФУ) недавно пришли к выводу, что гречневая крупа может оказывать уникальное действие на организм, поскольку содержит «белок долголетия» SIRT1.