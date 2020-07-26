Илон Маск публично повздорил со своей возлюбленной в Twitter

Москва, 26 июля. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск и мать его шестого ребенка, известная под псевдонимом Граймс певица Клер Элис Буше публично повздорили из-за публикации в Twitter.

В пятницу, 24 июля, Маск опубликовал пост «Местоимения отстой», снова выразив недовольство трансгендерами, которые щепетильно относятся к употреблению личных местоимений в свой адрес.

Публикация набрала более 250 тыс. лайков и стала объектом множества критичных комментариев от пользователей, включая Клер Элис Буше. Возлюбленная бизнесмена недавно выражала поддержку трансгендерам и пообещала, что даст сыну самому определить свой пол.

«Я люблю тебя, но, пожалуйста, выключи свой телефон или позвони мне. Я не могу поддерживать ненависть. Пожалуйста, прекрати это», — написала Граймс Маску.

Пользователи поддержали певицу, однако вскоре Клер Элис Буше удалила свой твит.

Ранее сосед актера Джонни Деппа Джош Дрю на судебном процессе звезды Голливуда по делу о клевете против артистки Эмбер Херд заявил, что, будучи замужем за истцом, ответчица одновременно закрутила роман с моделью Карой Делевинь и главой SpaceX Илоном Маском.

Дрю гостил в апартаментах Деппа, расположенных неподалеку от его главного особняка в Лос-Анджелесе. По его словам, он заметил трио в пентхаусе Деппа в 2016 году. Тогда Херд, Делевинь и Маск провели вместе целую ночь.

Мужчина ранее был женат на лучшей подруге звезды «Никогда не сдавайся» Рокель Пеннингтон, которая рассказала ему, что у Херд был групповой роман с Делевинь и Маском.