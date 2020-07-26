CNN назвал Помпео худшим госсекретарем в истории США

Вашингтон, 26 июля. Американский телеканал CNN опубликовал на своем сайте материал, в котором Майк Помпео назван худшим госсекретарем в истории США.

Эксперт по международным делам Аарон Дэвид Миллер отмечает, что Помпео «стал не только худшим госсекретарем в истории страны, но и самым политически предвзятым». Его обвинили в том, что он политизировал Госдепартамент ради «личной политической повестки» и защиты президента США Дональда Трампа от «верховенства закона». По словам Миллера, Помпео был готов «скрыть трамповский шантаж Украины», а также «бросать госдеповских чиновников под автобус» за сотрудничество с Конгрессом по данному делу.

Помимо этого, главу внешнеполитического ведомства уличили в лицемерии, так как он эксплуатирует тему прав человека, но при этом улыбался саудовскому наследному принцу Мухаммеду бен Салману после жестокого убийства журналиста Джамаля Хашукджи.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил об оскорблениях президента США Дональда Трампа в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-премьера Великобритании Терезы Мэй. По данным CNN, Трамп якобы унижал Меркель и Мэй в ходе засекреченных телефонных разговоров. Один из источников отметил, что нападки американского президента были «почти садистскими».