США начали угрожать европейским подрядчикам «Северного потока – 2»

Берлин, 26 июля. США усилили давление на европейских подрядчиков строительства газопровода «Северный поток — 2» и грозят им «далеко идущими» последствиями в случае продолжения сотрудничества с проектом. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

Согласно данным газеты, американские представители начали проводить двусторонние беседы по видеосвязи с представителями фирм-подрядчиков «Северного потока — 2» из ФРГ и других европейских государств. Отмечается, что в переговорах от США участвовали 12 чиновников из Госдепартамента, Минфина и Минэнерго.

Источники издания подчеркнули, что американские переговорщики «в доброжелательном тоне хорошо дали понять, что желают предотвратить завершение строительства газопровода». По их словам, угрозы со стороны США были «очень серьезными».

21 июля Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который предусматривает ужесточение санкций в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Ограничения коснутся иностранных лиц, которые способствуют предоставлении судов для укладки труб при строительстве газопроводов.

Ранее экономист Руслан Гринберг, комментируя санкции США против «Северного потока — 2», заявил, что дух свободного рынка на Западе уже давно не в моде. По его словам, Вашингтон уже без какого-либо стеснения демонстрирует, что готов на все, чтобы помешать строительству. Гринберг считает, что санкции США продлят постройку газопровода, однако укрепят сотрудничество между Россией и ЕС.