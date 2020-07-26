Психиатр рассказал, почему мужчинам нужно плакать

Москва, 26 июля. Психиатр Евгений Фомин назвал плач эффективным средством борьбы со стрессом и рекомендовал прибегать к нему не только женщинам и детям, но и мужчинам.

По словам специалиста, стереотип о том, что мужчины не плачут, основан на представлении о них, как об образце стабильности оплоте и психологического спокойствия. В этом плане женщины имеют психологическое преимущество и могут плакать, чтобы снять напряжение, не стесняясь, отмечает психиатр.

«Плакать полезно для нервной системы, поскольку слезы — это мощный антистрессовый механизм. Когда человек плачет, он, образно говоря, позволяет выходить негативным и тяжелым эмоциям через слезы. В этом плане мужчинам сложнее пережить какой-то драматический опыт или тяжелую ситуацию в жизни. Мужчина практически лишен возможности использовать плач в качестве антистрессового механизма», — сообщил Фомин.

Эксперт напомнил, что из организма со слезами вымываются токсины и вещества, которые являются следствием эмоционального потрясения и стимулируют стресс. Фомин отметил, что в слезе содержится гормон пролактин, который «участвует в процессах стресса».

Психиатр подчеркнул, что сдерживать слезы и эмоции вредно для здоровья. Иногда поплакать было бы полезно и мужчинам, чтобы снять напряжение и очистить организм.

Однако пользоваться этим приемом снятия стресса часто, особенно на людях не следует ни мужчинам, ни женщинам. «Выпускать пар» лучше так, чтобы никто не видел, отметил специалист.

«Плач показывает всем окружающим, что человек находится в слабой и даже отчасти жертвенной позиции. Если человек злоупотребляет этим антистрессовым механизмом, то он может зафиксировать эту жертвенную позицию у себя и потом слишком часто в нее входить или привыкнуть к ней», — цитирует Фомина радио Sputnik.

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