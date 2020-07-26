В России ожидается резкий рост цен на домашний Интернет и ТВ

Москва, 26 июля. Рост цен на домашний Интернет и телевидение в текущем году может достигнуть 10-15%. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на представителей отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.

Отмечается, что решение о повышении стоимости обслуживания было принято провайдерами на фоне пандемии коронавируса.

«С одной стороны, мы видели резкий всплеск трафика и стремительный переход клиентов в онлайн в период самоизоляции, с другой — изменился и профиль потребления», — говорит представитель компании «Вымпелком», (бренд «Билайн»).

Провайдер утверждает, что изменения затронут лишь некоторые архивные тарифные планы, чтобы пользователи переходили на новые предложения.

«Известия» отмечают, что подобные изменения также затронут пользователей «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ru»), МТС и «Акадо». Отмечается, что МТС уже повысил стоимость услуг предоставления спутникового телевидения с июля 2020 года. «Ростелеком» также допускает изменения расценок по отдельным тарифам.

Спрос на услуги мобильной связи в период пандемии значительно вырос, сотовые операторы решили заработать на этом. Такое мнение Федеральному агентству новостей ранее высказал глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. Так он отреагировал на исследование агентства Content Review, аналитики которого предполагают увеличение тарифов на мобильную связь во второй половине текущего года на 14%.