Гузеева назвала «худший фильм всех времен»

Москва, 26 июля. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева назвала «худшим фильмом всех времен и народов» картину «Соперницы», в которой она исполнила главную роль. Мнением артистка поделилась в соцсети Instagram.

Гузеева опубликовала фотографию, на которой ей 30 лет. Актриса рассказала, что на снимке она не позировала, и отметила, что у нее стиснуты зубы.

«Ничего, никому не приплывает за просто так. Я и сегодня стараюсь не расслабляться: характер — это судьба. Ну и «учителям» спасибо. Всем счастья!» — написала Гузеева в публикации.

Одна из пользовательниц под ником @irina.sarkis.92 в комментариях высоко оценила роль сыгравшей байдарочницу в «Соперницах» Гузеевой. Однако артистка высказалась более критично.

«Худший фильм всех времен и народов», — раскритиковала картину со своим участием Гузеева.

Подписчица не согласилась с актрисой.

«Напрасно Вы так о фильме. Я была чемпионкой СССР, мастером спорта по гребле. С удовольствием смотрели этот фильм тогда и сейчас. Теперь это ностальгия по тем лодкам, веслам, форме, по сборной, соревнованиям. Ведь сейчас все в гребле по-другому... а Вы нас переносите в дорогие для нас времена», — написала собеседница в ответ.

Ранее Гузеева подвергла критике очередную участницу шоу «Давай поженимся!». Знаменитости не понравился сюрприз, который невеста приготовила жениху. Девушка предложила своему избраннику необычно «выпустить пар». Молодая пара переоделась в защитные костюмы и принялась швырять друг в друга пирожные.

Мужчина, несмотря на очевидное смущение, принял участие в странных играх. Гузеева же вообще смотрела на происходящее с недоумением, время от времени закатывая глаза.