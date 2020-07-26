Эксперт предупредил о «риске удара» по России в случае войны США и Китая

Москва, 26 июля. России грозит опасность страшнее санкций и пандемии коронавируса. Страна рискует стать разменной монетой в войне США и Китая, заявил глава Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов.

По его словам, противостояние Вашингтона и Пекина с каждым годом набирает обороты. Американо-китайский конфликт пока находится в экономической плоскости, однако эксперт допускает, что конфронтация может перерасти в военные действия.

Иванов говорит, что война США и Китая неизбежна по двум причинам: рост экономической мощи Пекина, что ставит под вопрос американскую гегемонию и идеологическое противостояние. По мнению эксперта, Китай способен предложить миру альтернативу вместо капитализма. Пандемия коронавируса лишь подтвердила тот факт, что в плане социальной организации китайская модель гораздо эффективнее западной.

Аналитик считает, что если доллар утратит статус ведущей валюты, то США ожидает крах. Иванов говорит, что у Вашингтона нет другого выбора, кроме как рискнуть всем. В худшем сценарии эксперт не исключает прямой удар США по России.

«Возникает риск удара по России из-за того, что в глобальном противостоянии она будет играть роль сырьевого тыла Китая. При этом Пекин вряд ли сможет прийти на помощь. Проще говоря, РФ как маленькое зерно попадет между жерновов», — написал Иванов в своей колонке для «Свободной Прессы».

Ранее израильский военно-политический эксперт Яков Кедми провел сравнительный анализ военно-технических возможностей США, Китая и России и объяснил, почему Вашингтон и Пекин не смогут угрожать Москве своим вооружением. Он отметил, что на вооружении российской армии стоят несколько уникальных стратегических систем, обеспечивающих полную защиту от неожиданной атаки.