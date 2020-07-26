Тяжело шагающего в аэропорту Сочи Емельяненко сняли на видео

Москва, 26 июля. В Сети появилось видео, на котором российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко с трудом передвигается по аэропорту Сочи. Видео снял и опубликовал в соцсетях один из посетителей аэропорта.

На ролике видно, что 38-летний спортсмен держится за плечи двух товарищей и тяжело переставляет ноги.

Александр Емельяненко проиграл бой техническим нокаутом 34-летнему Магомеду Исмаилову в рамках турнира АСА 107, который состоялся 24 июля в Сочи. Из октагона проигравший спортсмен уходил с многочисленными рассечениями и гематомами на лице.

Бой прокомментировали некоторые звезды смешанных единоборств. Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко отметил, что в этом бою ключ к победе для Исмаилова был в его габаритах. Спортсмен ниже Емельяненко на 18 см и легче на 20 кг.

«Я думал, если поединок завершится досрочно, то победит Александр, а если всю дистанцию пройдут, то победу отдадут Магомеду», — цитирует Шлеменко газета «Известия».

По мнению экс-чемпиона, было очевидно, что Исмаилов будет пытаться победить в борьбе, но очень странно, что Емельяненко пропустил столько ударов.

Действующий чемпион Fight Nights Global Дмитрий Бикрев считает поражение Емельяненко не случайным. Спортсмен напомнил, что боец еще на первой пресс-конференции в феврале «был в ужасном состоянии, только что после запоя». Также Бикрев отметил, что Емельяненко «остался в прошлом в вопросе борьбы».

Тем не менее, чемпион уверен, что время Емельяненко не прошло, но для побед ему нужно что-то делать с борьбой.