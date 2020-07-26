Владимир Пресняков признался, что научился выпивать «в радость»

Москва, 26 июля. Владимир Пресняков-младший в интервью Kp.ru рассказал о своих теплых отношениях с алкоголем. Он признался, что прекрасно относится к спиртным напиткам.

По его словам, «все мы живые люди» и «все выпивают».

«Просто сейчас у всех есть телефон с камерой, и все это можно неправильно подать — любую музыку наложить, любой текст, раздуть», — говорит Пресняков.

Музыкант подчеркнул, что ни за что не позволит себе сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, он ответственен за детей и за себя.

«Я научился выпивать понемножку, чтобы это было в радость, а не в «ужасть», — говорит Пресняков.

На вопрос, сколько он может себе позволить выпить, певец ответил: «Бутылок пять!». При этом Пресняков не уточнил, какой именно алкогольный напиток он имеет в виду.

Ранее Владимир Пресняков объяснил, почему долгое время не хотел жениться на своей избраннице — певице Наталье Подольской. По словам музыканта, его отношение к браку изменилось только после беседы со священником. Пара жила вместе пять лет, однако музыкант не спешил предлагать Наталье руку и сердце.

Наталья Подольская в свою очередь недавно поразила подписчиков в Instagram. Она опубликовала фотографию, на которой предстала без волос на голове. Снимок своего нового стиля она сопроводила комментарием: «Хочу не просто перемен, хочу шокирующих перемен».