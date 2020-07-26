Сбросивший восемь килограммов Сергей Лазарев раскрыл секрет похудения

Москва, 26 июля. Российский певец Сергей Лазарев рассказал, как сбросил восемь килограммов на карантине. Секретом исполнитель поделился со СМИ за кулисами концерта звезд «Русского радио» в Лужниках.

Лазарев появился перед публикой загоревший и излучающий хорошее настроение. Период изоляции артист провел с детьми и после этого уже успел отдохнуть в Сочи и выпустить новую композицию «Я не могу молчать».

В Лужниках певец выступил в необычном формате: вместо концертной площадки у него была парковка, гости допускались только на автомобилях.

За кулисами Лазарев охотно общался с представителями СМИ, в том числе ответил на комплимент репортеров об эффектных пляжных фото в соцсети Instagram и раскрыл секрет похудения.

«Я не просто сохранил форму — я похудел на восемь килограммов. Дело в том, что сначала на карантине я стал набирать вес. И тогда взял себя в руки, скорректировал питание. С тренировками я особо не усердствую, только правильное питание и бег», — цитирует Лазарева Kp.ru.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Роскачество назвало несколько простых правил для эффективного избавления от набранного за время карантина лишнего веса. Для безопасного похудения специалисты рекомендуют снизить количество потребляемых калорий на 15—30%.

Член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Нагима Семчукова рекомендовала для быстрого похудения завтракать в течение часа после пробуждения. Днем между приемами пищи должно проходить не более четырех часов, а ужинать следует не позже, чем за три-четыре часа до сна, считает специалист.