Сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ и феминизма

Москва, 26 июля. Общественный уполномоченный по защите семьи (ОУСЗ) Ольга Баранец пожаловалась в МВД и Роскомнадзор на сервис more.tv, разместивший российский сериал «Чики». Соответствующий пост она разместила у себя в Instagram.

Баранец утверждает, что сериал якобы направлен на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и феминизма. Ее возмущение вызвал тот факт, что главные героини являются проститутками, а сериал содержит сцены физического и психологического насилия.

Также общественный уполномоченный по защите семьи отметила, что персонажи мужского пола представлены «исключительно в роли сутенеров, бывших уголовников, бандитов, а также безвольных личностей». По мнению Баранец, это является «пропагандой феминизма».

«ОУЗС просит правоохранительные органы привлечь владельцев и администраторов онлайн-сервиса​ more.tv», — пишет Ольга Баранец.

Сериал «Чики» посвящен истории трех девушек легкого поведения, которые работают на трассе в одном из провинциальных городов. Вскоре из Москвы к ним приезжает подруга Жанна и предлагает открыть свой фитнес-центр, чтобы изменить жизнь. За три недели сериал набрал более 3,5 млн просмотров в онлайн-кинотеатре more.tv, а также занял первые строчки в топах «Кинопоиска».