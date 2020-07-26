Жириновский указал на ошибку Фургала

Москва, 26 июля. Глава ЛДПР Владимир Жириновский указал на ошибку своего однопартица, бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Экс-губернатора подозревают в организации серии убийств и создании ОПГ вместе с бизнес-партнером Николаем Мистрюковым. Наряду с бывшим губернатором задержаны еще четверо членов организованной группы. По данным следствия, они могут быть причастны к тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области.

По словам политика, Фургал должен был сразу сообщить руководству партии, если догадывался о деле против него. В этом случае экс-губернатора могли бы убрать с должности без скандала, по состоянию здоровья, например.

Жириновский добавил, что если бы суд признал Фургала невиновным, экс-губернатора тихо вернули бы на место.

«Если бы он со мной поделился, и мы бы знали, что у него есть такие вещи, то он бы вообще не пошел на выборы губернатора», — цитирует главу ЛДПР «Царьград».

Ранее во время выступления в Госдуме Жириновский заявил, что Сергей Фургал хотел уйти с поста губернатора Хабаровского края еще до ареста. По его словам, экс-губернатор планировал прилететь в Москву и написать соответствующее заявление.

«Губернатор уже собирался во вторник приезжать в Москву, писать заявление по собственному желанию. Вы его арестовали зачем в четверг? Кто-то хотел мускулы показать. Он летел уже, летел ко мне, по собственному желанию. Я уговорил», — заявил Жириновский.

Но, как сообщает RT, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не было известно о планах Фургала написать заявление об отставке.