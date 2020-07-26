Мясников высказался против дистанционного обучения в школах

Москва, 26 июня. Доктор и телеведущий Александр Мясников прокомментировал возможность продления дистанционного обучения в российских школах. Медик считает, что удаленное образование никогда не заменит очного. Соответствующий пост он разместил у себя в Telegram.

По его мнению, уровень образования в условиях пандемии коронавируса упал ниже критической отметки. Специалист отметил, что в школе у детей прежде всего есть возможность получить навыки «межвидового общения».

«И подерутся во дворе и девочку за косичку дернет, а потом и записочку напишет. Дома, глядя в компьютер и правда в трансвеститы потянет», — пишет доктор.

По его словам, все аргументы выступают лишь за очное обучение.

«Во-первых, дети практически не болеют коронавирусом. Во-вторых, они являются «живой вакциной», так как ослабляют вредное воздействие вируса. Да и ВОЗ даже не считает доказанным, что COVID-19 передается от бессимптомных пациентов», — отметил Мясников.

Ранее Александр Мясников рассказал о перспективном препарате, способном помочь в борьбе с коронавирусом. Речь идет о моноклональных антителах, которые уже применяются во врачебной практике. По словам специалиста, они могут использоваться до тех пор, пока не будет создана эффективная и безопасная вакцина.