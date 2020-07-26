В Совфеде призвали Климкина покаяться после его слов о Крыме

Москва, 26 июля. Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина создать из Крыма проблему для России.

«Когда Климкин был руководителем внешнеполитического ведомства Украины, ему следовало укреплять его, развивать внешнеполитические связи, а не дестабилизировать ситуацию, упорно роя яму, в результате чего в эту политическую пропасть провалился весь режим Порошенко», — говорит сенатор.

По ее словам, Климкин должен покаяться, а не делать заявления относительно российских субъектов.

Главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин отмечал, что экс-глава МИД Украины осознает то, что зашел в тупик. По мнению эксперта, не найдя себя в команде Владимира Зеленского, Климкин пытается хоть как-то остаться на плаву и выслужиться перед западными кураторами.

Напомним, что Климкин предложил превратить Крым «во внутреннюю и внешнюю проблему для России». Он напомнил о Декларации Уэллеса, которая закрепляла отказ США признавать Литву, Латвию и Эстонию территорией СССР. По его словам, мало кто верил в «деоккупацию» прибалтийских стран, однако они в итоге обрели независимость. Он провел параллели с «Крымской декларацией», в которой Вашингтон отказывается признавать полуостров частью России.