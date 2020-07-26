В Сети пытаются разгадать секрет странной совы, обнимающей бревно

Токио, 26 июля. Пользователи социальной сети Twitter и читатели различных сетевых СМИ объединились, чтобы раскрыть секрет обнимающей бревно совы Калулы из парка Фудзи Качоен в Японии.

Птица распласталась на бревне, как бы обнимая его крыльями. Прогнать или просто спугнуть ее было невозможно. Даже выложивший запись со странным поведением Калулы в Twitter работник парка Фудзи Качоен не смог согнать сову с места.

К моменту написания заметки ролик набрал более 517 тысяч просмотров и вызвал интерес СМИ. Пользователей Сети поразили невозмутимость и расслабленность совы, многим стала интересна причина необычного поведения Калулы.

В комментариях к заметке в Bored Panda многие высказали свои объяснения происходящего.

«Я люблю бревно», — написал MsM.

«Наверное, подставляя солнцу свои перья, избавляется от вшей и клещей», — предположила Jimena Munoz.

«Почему? Потому что это хорошо!» — предложила простое объяснение Linda Zimolzak.

«Это похоже на совиную йогу», — написал Forever We the North.

«Мы кормим птиц около дома, и почти каждый день у нас бывают представители разных видов, которые расправляют крылья и просто лежат на рейке на солнце. Они не пытаются просохнуть, потому что это происходит не в дождливые дни — может быть, просто принимают солнечные ванны на плоской поверхности, которая может вместить их расправленные крылья? Им, безусловно, нравится чувствовать солнце между перьями», — написала Stacey Mueller.

Ранее сообщалось, что в Центре сохранения биоразнообразия Кемеровского государственного университета проходит уникальный эксперимент — одного птенца воспитывают одновременно три совы.