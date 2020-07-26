Жена сбросила убитого мужа в выгребную яму и залила бетоном под Белгородом

Белгород, 26 июля. Жительница Белгородской области убила мужа, а затем закатала его тело в бетон, сообщает Kp.ru.

В феврале в правоохранительные органы обратилась пожилая женщина, заявившая об исчезновении ее сына. Пропавший мужчина проживал в поселке Соломино Белгородской области вместе с женой. На связь с пенсионеркой супружеская пара не выходила с августа прошлого года.

Полиция опросила 39-летнюю супругу пропавшего без вести мужчины. По ее словам, они развелись в июле 2019 года, а потом он уехал на заработки на Север.

«В течение полугода полицейские продолжали работу по установлению места нахождения мужчины. Впоследствии выяснилось, что он не покидал территорию региона», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Белгородской области.

Правоохранители установили, что к исчезновению белгородца причастна его экс-супруга. В итоге женщина призналась, что задушила мужа во сне. Она завернула его тело в ковер и выбросила в выгребную яму. На следующий день она вызвала бетономешалку, которая зацементировала ее супруга в яме.

В отношении женщины открыто уголовное производство, ей грозит до 15 лет тюрьмы.

В июне была задержана жительница Астраханской области по подозрению в убийстве своего 12-летнего сына. Тело ребенка было обнаружено замурованным в бетон в доме старшего сына женщины. Согласно данным следствия, в ходе ссоры мать нанесла ребенку смертельную травму гантелью. После этого семья попыталась скрыть преступление.