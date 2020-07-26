Легкомоторный самолет рухнул в Курской области, пилот погиб

Москва, 26 июля. Легкомоторный самолет потерпел крушение в Курской области. На борту находился пилот, он погиб. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ открыло уголовное производство по факту инцидента.

Самолет упал в Пристенском районе Курской области во время выполнения сельскохозяйственных работ.

«По факту крушения легкомоторного самолета возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что крушение самолета Ан-2 в Нижегородской области произошло, по предварительным данным, после того, как воздушное судно задело ЛЭП. В результате аварии один человек погиб, еще один пострадал.