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Захарова ответила на призыв Климкина сделать Крым проблемой для России

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Захарова ответила на призыв Климкина сделать Крым проблемой для России

Москва, 26 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на призыв бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма «внутреннюю и внешнюю проблему для России».

«Они уже создали мировую проблему из Украины», — приводит слова Захаровой РИА Новости.

До этого высказывание Климкина прокомментировал член Совета Федерации Владимир Джабаров. Сенатор отметил, что слова украинского дипломата идут вразрез с поправкой к российской конституции о территориальной целостности РФ. Джебаров подчеркнул, что рожденный в Курской области Климкин может быть привлечен к ответственности за высказывания экстремистского толка.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в свою очередь отметила, что Климкину, будучи главой МИД Украины, необходимо было развивать внешнеполитические связи, а не рыть яму, в которую затем провалился режим Петра Порошенко. Ковитиди призвала его покаяться, а не делать заявления о субъектах РФ, передает RT.

Напомним, что Павел Климкин недавно напомнил о 80-й годовщине подписания Декларации Уэллеса, закреплявшей отказ США признавать Литву, Латвию и Эстонию территорией Советского Союза. При этом он подчеркнул, что у Киева нет времени ждать «деоккупации» 50 лет по примеру Прибалтики. Поэтому он призвал сделать из Крыма «внутреннюю и внешнюю проблему для РФ».

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Источник: РИА Новости
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