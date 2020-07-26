Умер основатель рок-группы Fleetwood Mac 

Лондон, 26 июля. Ушел из жизни один из основателей британо-американской рок-группы Fleetwood Mac Питер Грин. Гитарист умер во сне на 74-м году жизни, сообщает The Sun.

«С большой грустью семья Питера Грина сообщает о том, что он умер на этих выходных, это произошло мирно, во сне», — сказано в сообщении адвокатов семьи музыканта.

Другие подробности смерти Грина не приводятся. О дате и месте прощания с музыкантом его родные пообещали сообщить позднее.

Питер Грин основал Fleetwood Mac в 1967 году в Лондоне вместе с ударником Миком Флитвудом. Группа обрела известность благодаря экспериментам со стилями — музыканты начинали с блюз-рока, однако в их более позднем творчестве преобладает арт-рок. Грин покинул группу в 1970 году из-за проблем с психикой. В середине 1970-х ему пришлось электросудорожную терапию от шизофрении. В 1998 году Питера Грина включили в Зал славы рок-н-ролла.

В июне 2018 года скончался другой экс-гитарист Fleetwood Mac Дэнни Кируон. Ему было 68 лет.

На днях стало известно о смерти гитариста и певца Тима Смита из рок-группы Cardiacs. Музыкант на протяжении нескольких лет страдал от последствий сердечного приступа, который он перенес в 2008 году. У него был поврежден мозг, что привело к проблемам с речью. Вернуться на сцену Смит так и не смог.