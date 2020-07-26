Пять кораблей НАТО зашли в одесский порт

Одесса, 26 июля. Пять кораблей НАТО во главе с флагманом группы SNMG2, участвующие в морских учениях Sea Breeze 2020, вошли в порт Одессы. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Первыми в военно-морскую базу «Юг» прибыли два корвета — румынский «Контр-адмирал Себастианг» и болгарский «Бодрый». Вскоре в порт прибыли основные ударные силы Sea Breeze — испанский фрегат «Альваро де Базан», турецкий «Йылдырим», а также румынский «Регина Мария».

Корабли будут находиться в Одессе до 28 июля.

Напомним, что учения Sea Breeze 2020 начались 20 июля в Черном море. В них принимают участие военные корабли ВМС Украины и стран Североатлантического альянса. По словам главы украинского ВМС Алексея Неижпапы, целью маневров является «обеспечение мира и стабильности» в черноморском регионе.

Ранее RT сообщало, что Черноморский флот РФ следит за действиями кораблей и авиации НАТО, принимающих участие в учениях Sea Breeze 2020 в Черном море.

Также отмечалось, что натовские корабли проводят маневры у добывающих платформ в Черном море. Порталы Marinetraffic и Vessefinder показали, что два фрегата НАТО проходят в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно. Это одно из месторождений, обеспечивающих Крым газом.