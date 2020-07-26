Обнаружение радарами С-400 «невидимых» F-35 нанесло серьезный удар по самолюбию США

Москва, 26 июля. Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 нанесли экономический и военно-политический удар по самолюбию США. Как отметил в беседе с «НьюИнформ» военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, ЗРК превзошли все ожидания турецких специалистов.

Недавно индийское издание EurAsian Times сообщало, что С-400 ударили по малозаметным многофункциональным истребителям-бомбардировщикам пятого поколения F-35 Lightning II, даже не участвуя в бою. После приобретения российских комплексов Турцией, Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35 и пригрозил санкциями.

Как подчеркивает Баранец, США позиционировали F-35 как малозаметную технику, однако радары российских комплексов с легкостью обнаружили американские истребители. Военный обозреватель отметил, что во время апробации возможностей С-400, один из турецких специалистов заявил российскому коллеге: «На радарах С-400 я вижу американские самолеты, как муху на лобовом стекле своего автомобиля».

Баранец говорит, что заявление турецких военных нанесло серьезный удар по самомнению США.

«Согласие Турции на покупку С-400, многократная проверка его тактико-технических характеристик и обнародование итогов проверок нанесли могучий и политический, и экономический, и военно-политический удар по американскому самолюбию», — резюмировал Баранец.

Ранее Виктор Баранец отмечал, что российская армия под руководством Сергея Шойгу первой в мире получит оружие, способное уничтожать гиперзвуковые ракеты. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что это станет результатом научного рывка, сравнимого по значимости с изобретением лекарства против рака или горючего, способного заменить собой нефть.