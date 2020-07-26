В США предложили вооружить Польшу танками «Абрамс» для сдерживания России

Вашингтон, 26 июля. США могли бы продать свои танки M-1 «Абрамс» Польше, которая является важным элементом НАТО по сдерживанию России. Об этом пишет аналитик Дан Гуре в статье для Real Clear Defense.

«Расположенная вдоль восточного фланга Североатлантического союза, недалеко от РФ, Польша сегодня и в будущем будет играть ту же роль для НАТО, что и ФРГ в течение десятилетий сдерживания СССР», — отмечает Гуре.

Автор статьи считает, что Вашингтон мог бы инициировать процесс переговоров о продаже Польше танков M-1 «Абрамс», так как ее парк основных танков устаревает. По его словам, Франция и Германия не дают Варшаве возможности разрабатывать свои танки, поэтому экс-члену Варшавского договора приходится модернизировать советские образцы.

«Покупка и эксплуатация Польшей танков «Абрамс» улучшит взаимодействие с армией США, подобно тому, как этому взаимодействию способствует покупка F-35 для польских ВВС», — пишет Дан Гуре.

Ранее профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров рассказал, к чему приведут действия НАТО у границ Белоруссии. Он напомнил, что Минск входит в Организацию Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Винокуров подчеркнул, что при выводе части американских войск из Германии в Польшу военно-техническое сотрудничество Белоруссии и России лишь укрепится.