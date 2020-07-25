Победа в споре с ЕС в ВТО обернется для России значительным выигрышем

Москва, 25 июля. Профессор НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт в сфере международной торговли и ВТО Алексей Портанский прокомментировал победу России в споре с ЕС по делу о методике энергокорректировок. В интервью ФБА «Экономика сегодня» Портанский рассказал, чем для России обернется подобный успех, а также объяснил, как скоро ЕС выполнит обязанности по отмене антидемпинговых пошлин.

Портанский поприветствовал успех России, заметив, что победа в споре с ЕС в ВТО обернется для страны значительным выигрышем. Он объяснил, что третейская группа всемирной торговой организации на данный момент занимается рассмотрением около 500 различных споров между Европейским союзом, Россией и США, поэтому преувеличивать значимость победы Москвы не следует. Однако решение арбитров ВТО обяжет Брюссель отменить сразу несколько ввозных пошлин, что положительно отразится на российских экспортных экономических показателях.

«Это, напомню, обязывает Евросоюз снять ввозные пошлины на определенные товары. И этот экспорт для нашей страны довольно значительный — тех же труб холодного проката мы продаем в Европу много. А без пошлин они станут намного конкурентоспособнее. Если говорить о финансовой стороне спора, то Россия, по моим оценкам, в итоге получит довольно значительный выигрыш, который будет исчисляться миллионами евро», — заявил эксперт.

По словам Портанского, ситуацию может усложнить лишь бюрократический фактор, из-за которого ЕС может рассматривать решение ВТО достаточно долго. Европейским экспертам предстоит большая работа с различными документами и контрактами, прежде чем, пошлины будут окончательно отменены.

«Сколько на это потребуется времени Европе — неизвестно, так как временные рамки решение ВТО не устанавливает. С другой стороны, ЕС может и вовсе не согласиться с выводами Всемирной торговой организации. Существующая система международного права оговаривает возможность обжаловать не устраивающее сторону решение. А здесь и вовсе юридический тупик – в данный момент обжалование просто невозможно», — резюмирует Портанский.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС озабочен санкциями США, которые могут быть введены против европейских компаний из-за реализации проекта «Северный поток — 2».