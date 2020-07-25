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Милонов назвал выход Гудкова из «Гражданской инициативы» лучшим исходом для партии

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Милонов назвал выход Гудкова из «Гражданской инициативы» лучшим исходом для партии

Москва, 25 июля. Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал уход Дмитрия Гудкова из партии «Гражданская инициатива», передает Nation News.

Ранее сообщалось, что оппозиционер покинул ряды «Гражданской инициативы» вместе со своими коллегами — Дмитрием Некрасовым и Александром Соловьевым. В январе Верховный суд РФ по иску Минюста приостановил деятельность партии после двух предупреждений о нарушениях.

По словам Виталия Милонова, события, происходящие в микропартиях со своими микропозициями, напоминают миграцию спор грибов из одной пробирки в другую.

«Никакого реального воздействия на жизнь России они не оказывают, поскольку такие люди уже неинтересные. О них уже все забыли. Этим выходом, безусловно, они напоминают уличных хулиганов. Да и партия эта очень маленькая, мало кто о ней вспомнит», — комментирует парламентарий.

Сам Гудков пока никак не прокомментировал свое решение покинуть «Гражданскую инициативу».

«Тот факт, что Гудков из партии вышел, стало для партии лучшим исходом», — резюмировал Милонов.

Напомним, что Дмитрий Гудков был из числа тех оппозиционеров, которые пытались организовывать незаконные протестные акции в Москве. Предлогом для выхода на улицы Гудков использовал отказ регистрации его кандидатуры в качестве кандидата на выборы в Мосгордуму. При этом отказ был законен — Гудков собирал подписи умерших москвичей.

Ранее суд обязал Дмитрия Гудкова принести публичные извинения в адрес члена Общественной палаты РФ Ильи Ремесло, уличившего оппозиционера в сборе несуществующих голосов для выборов в МГД. Несостоявшийся кандидат обвинил Ремесло в клевете и угрожал подать в суд. Однако Савеловский суд Москвы посчитал клеветой именно высказывания Гудкова.

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Источник: Nation News
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