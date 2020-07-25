Башаров назвал «полным бредом» слухи о продаже своей квартиры за 34 млн рублей

Москва, 25 июля. Актер Марат Башаров прокомментировал информацию о продаже своей квартиры за 34 млн рублей. Комментарием артист поделился в беседе с Пятым каналом.

Недавно СМИ растиражировали информацию, что Марат Башаров якобы выставил на продажу свою квартиру за 34 млн рублей. Волну слухов спровоцировало объявление на сайте по продаже недвижимости, в котором упоминалось, что квартира была участником программы «Идеальный ремонт» на Первом канале.

Просмотрев архивные выпуски программы, журналисты выяснили, что данный интерьер был подобран для Марата Башарова. Недвижимость он приобрел в 2017 году. Тогда он заявлял, что намерен свить в квартире семейное гнездышко вместе со своей женой Елизаветой и сыном Марселем. Однако этим планам было не суждено сбыться.

Вскоре супруга Башарова Елизавета Шевыркова подала на развод, обвинив актера в избиениях. По ее словам, Марат поднимал на нее руку еще тогда, когда она была беременна. Насилие в семье продолжилось и после появления на свет ребенка.

Пятый канал связался с Башаровым, чтобы выяснить, действительно ли он решил продать недвижимость.

«Бред полный! Впервые слышу об этом… Это такая же новость, если бы вы мне сказали, что в новостях сейчас, что Марат Башаров меняет пол. То же самое, что продает квартиру…» — ответил журналистам артист.

Также Пятый канал вышел на авторов объявления. Они подтвердили, что владельцем квартиры является известная персона, однако они подчеркнули, что не имеют права раскрывать имени клиента.

Ранее Марат Башаров объяснил, почему еще одна его бывшая супруга Екатерина Архарова подала на него в суд, обвинив в клевете. По мнению артиста, слова женщины не более, чем «весеннее обострение». Архарова же утверждает, что 90% того, что говорил о ней актер, является ложью и оскорблениями. В случае установления вины Башарова, ему будут грозить до 240 часов исправительных работ и штраф размером в 1 млн рублей.