В Киеве признали, что НАТО не готова воевать за Украину

Киев, 25 июля. Украина не готова к войне с Россией на море, а НАТО не готова начинать боевые действия для защиты интересов Киева. Об этом заявил украинский политолог, заместитель главы Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Он отметил, что на Украине тиражируют информацию о якобы возможном нападении России на Черном море.

«Это не паника, это констатация факта — 17 июля ВС РФ, Черноморский флот подняты по тревоге, сейчас отрабатывается элементы наступательных операций. Очевидно, что идет подготовка к стратегическим командным учениям в сентябре», — комментирует Самусь.

По его словам, Москва обладает достаточными ресурсами, чтобы в любую минуту провести наступательную операцию против Украины.

«Россия создала 1-ю танковую армию, 20-ю армию, 8-ю армию около Украины. Этих группировок достаточно, чтобы в любой момент провести наступательную операцию по нескольким направлениям и достичь успеха», — заявил политолог.

Самусь подчеркивает, что Киев не готов к войне с РФ на морском направлении.

«Наши союзники по НАТО еще сами не выработали стратегию по Черному морю. Это пассивное сдерживание — они демонстрируют, что, в принципе, готовы защищать своих членов, но не готовы воевать за нас», — отметил киевский эксперт.

Ранее «Известия» сообщали, что первые российские вертолетоносцы проекта 23900 — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» — станут плавучими штабами. Корабли получат новейшие системы связи дальнего радиуса действия, автоматизированные системы управления и терминалы спутниковых станций. Эксперты отмечают, что возможности данных вертолетоносцев радикально повысят эффективность и оперативность действий войск.