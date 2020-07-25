Посол Азербайджана призвал земляков в РФ соблюдать российские законы

Москва, 25 июля. Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль оглы обратился к азербайджанцам, живущим в России, с призывом соблюдать российские законы.

«Вы живете в России, многие из Вас являются гражданами этой Великой страны. Прошу Вас, соблюдайте законы и правила, которые здесь есть, — гласит текст заявления дипломата, которое оказалось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей. — В условиях пандемии берегите себя для нашей справедливой борьбы, не нарушая законов, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, поскольку у нас с Вами единая цель – защита Родины, восстановление ее территориальной целостности и исторической правды».

Полад Бюльбюль оглы обращает внимание на обращение первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан ханум Алиевой, которое, по словам посла, пронизано болью за происходящие акты вандализма, заботой о представителях Азербайджана, гневным осуждением насилия и призывом к разуму.

«Обращаюсь ко всем нашим соотечественникам, живущим в России с просьбой внимательно ознакомиться с этим воззванием женщины, матери, государственного деятеля, вникнуть в смысл её слов», — говорится в заявлении дипломата.

По мнению Бюльбюль оглы, на данный момент, главной задачей азербайджанцев, находящих в РФ, является объединение и требование справедливого расследования правонарушений.

«Нам необходимо быть вместе, чтобы дать достойный отпор провокациям, но при этом не опускаться на уровень уличных драк. Наша борьба должна вестись исключительно в рамках правового поля», — убежден посол Азербайджана в РФ.

Напомним, что массовая драка между проживающими в Москве выходцами из Армении и Азербайджана произошла в ночь с 23 на 24 июля 2020 года в московском районе Марьино на пересечении улиц Люблинская и Нижние Поля. Согласно официальным сообщениям правоохранительных органов, около 25 человек были задержаны.

Отношения между армянами и азербайджанцами по всему миру обострились после того, как 12 июля 2020 года на границе двух стран произошло боестолкновение, в результате которого погибли и были ранены военнослужащие с обеих сторон. В последующие дни также было зафиксировано применение вооружений, в том числе – тяжелых. Обращает на себя внимание тот факт, что конфликт случился не в Нагорном Карабахе, а на участке границы, расположенном далеко от линии соприкосновения.