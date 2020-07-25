Минздрав РФ сообщил о добровольной вакцинации от коронавируса

Москва, 25 июля. Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Глава Минздрава РФ отметил, что уже сейчас у населения отмечается высокий интерес к вакцине от коронавируса.

«Вакцинация будет добровольная, но мы видим, что интерес населения очень высокий», — сообщил министр в эфире телеканала «Россия-1».

Мурашко добавил, что разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России вакцина проходит клинические испытания, они завершатся в ближайшее время. Кроме того, государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах.

«Вот эти две кандидатные вакцины идут сегодня фактически ровными курсами для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны», — подчеркнул он.

Медики зафиксировали 5871 новый случай коронавируса в 85 регионах России за минувшие сутки. Всего с начала пандемии в России выявили 806 720 случаев COVID-19. При этом 597 140 пациентов выздоровели, из них 8366 человек — за прошедший день.

Лидирующие позиции по количеству зафиксированных случаев COVID-19 удерживают Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. В общей сложности в России проведено более 26,6 миллиона тестов.

Внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов предупредил, что осенью возможен подъем заболеваемости коронавирусом, но он будет не настолько сильным, как это было весной.