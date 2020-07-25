Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Минздрав РФ сообщил о добровольной вакцинации от коронавируса

35
0 Оставить комментарий

Минздрав РФ сообщил о добровольной вакцинации от коронавируса

Москва, 25 июля. Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Глава Минздрава РФ отметил, что уже сейчас у населения отмечается высокий интерес к вакцине от коронавируса.

«Вакцинация будет добровольная, но мы видим, что интерес населения очень высокий», — сообщил министр в эфире телеканала «Россия-1».

Мурашко добавил, что разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России вакцина проходит клинические испытания, они завершатся в ближайшее время. Кроме того, государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах.

«Вот эти две кандидатные вакцины идут сегодня фактически ровными курсами для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны», — подчеркнул он.

Медики зафиксировали 5871 новый случай коронавируса в 85 регионах России за минувшие сутки. Всего с начала пандемии в России выявили 806 720 случаев COVID-19. При этом 597 140 пациентов выздоровели, из них 8366 человек — за прошедший день.

Лидирующие позиции по количеству зафиксированных случаев COVID-19 удерживают Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. В общей сложности в России проведено более 26,6 миллиона тестов.

Внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов предупредил, что осенью возможен подъем заболеваемости коронавирусом, но он будет не настолько сильным, как это было весной.

Новости партнеров

Новости партнеров