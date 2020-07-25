Миро назвала Королеву «очень глупой бабой» из-за ее слов о Ефремове

Москва, 25 июля. Блогер Лена Миро отреагировала на просьбу Наташи Королевой помиловать Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП. Об этом она написала у себя в LiveJournal.

Королева высказалась ситуации с Ефремовым во время общемосковского выпускного, который состоялся 24 июля.

«Он артист, а артисты все очень тонкие, душевные. Попав в места не столь отдаленные, он просто не выдержит. По сути, мы человека обрекаем... Я думаю, для него это не просто урок, это трагедия в жизни», — говорила певица.

Как отмечает Лена Миро, высказывание Королевой «ее даже не возмутило».

«Наташка, на мой взгляд, очень глупая баба, а, следовательно, не в ладах с логикой. Простим ее», — пишет блогер.

При этом Миро возмутил сам факт выступления Наташи Королевой на молодежном мероприятии. По словам блогера, в России нет ни одного подростка, который стал бы добровольно слушать ее песни.

«Ни Семенович, ни Королева, ни Альбина Джанабаева, ни Анька Седокова — никто из них бабищ не нужен и не интересен подросткам на их выпускном. Но все эти тетки там были. Назло детям, что ли, приперлись?» — негодует Лена Миро.

Она отмечает, что дети были вынуждены слушать песни из XX века, который они даже не застали.

Ранее Лена Миро раскритиковала певицу Анну Седокову, которая недавно сообщила о решении выйти замуж за баскетболиста Яниса Тимма. Блогер сравнила певицу с «черной дырой», говоря о ее умениях находить бойфрендов.