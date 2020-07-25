Момент похищения новорожденного из роддома в Сальске попал на видео

Ростов, 25 июля. Новорожденного мальчика похитили из роддома в Сальске Ростовской области, ребенка удалось обнаружить в Калмыкии. Отец похищенного малыша Александр Русиков рассказал подробности происшествия.

Ребенка украли 25 июля около 03.00 по местному времени. Мать малыша сделала необходимые процедуры и собиралась выйти в туалет. В дверях палаты она столкнулась с неизвестной женщиной.

«Супруга даже и подумать не могла, что там кто-то посторонний со злым умыслом будет», — отметил отец ребенка.

Неизвестная женщина поинтересовалась, куда собирается мать малыша. Та ответила, что решила выйти в уборную. Неизвестная предложила сходить вместе. Роженица сделала несколько шагов, когда соседка по палате сообщила, что ребенка украли.

«Жена прибежала туда, увидела, что ребенка нет, подняли шум, вызвали полицию», — добавил он.

Отец ребенка не сразу узнал о похищении, в ту ночь у него разрядился телефон. Русиков признался, что не сразу поверил в случившееся.

«Я не мог подумать, что такое в реальной жизни случается. Я думал, такое только в дешевых сериалах бывает», — рассказал отец малыша в комментарии телеканалу «360».

По его словам, сначала он подумал, что это неудачная шутка. Ребенка успели быстро найти, его показали матери, она подтвердила, что это ее сын. Сейчас у малыша берут анализы и проверяют здоровье.

Русиков отметил, что палаты жены находится между двух медицинских постов, но во время происшествия ни на одном не было дежурных сестер. Момент похищения малыша попал на камеры наблюдения.

Подозреваемую в хищении ребенка задержали. По факту происшествия заведено уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего», ей грозит до 12 лет тюрьмы.